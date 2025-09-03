Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения между вратарём французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвеем Сафоновым и его одноклубником украинцем Ильёй Забарным, заявила, что повальная украинизация всем надоела.

«Эта украинизация повальная — что спорта, что международной повестки в целом — уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедрённой. Все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит лицемерие киевского режима, оно понимает, что это тупиковая модель. И помимо всего прочего, мне кажется, та же самая западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».

Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.