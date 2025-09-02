Сафонов двумя словами ответил на вопрос про украинца Забарного

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не стал отвечать на вопрос о своем новом одноклубнике — украинском футболисте Илье Забарном. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Без комментариев», — заявил Сафонов на просьбу рассказать о ситуации с Забарным.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сафонов прибыл в расположение сборной России на товарищеские матчи с Иорданией и Катаром, которые пройдут в сентябре.

Сообщалось, что украинский защитник Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой — летом 2025 года.

23 августа появилась информация, что Забарный продолжает избегать Сафонова. После матча Лиги 1 с «Анже» игроки «ПСЖ» провожали Джанлиджи Доннарумму, который покинул клуб. Во время командных объятий 22-украинец, увидев россиянина, отдалился от него в сторону других партнеров по команде.