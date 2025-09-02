Карпин понимал, что Дуглас Сантос хочет выступать за сборную Бразилии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин понимал, что футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос хочет выступать за национальную команду Бразилии. Об этом Карпин рассказал журналистам.

1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова будет выступать под бразильским флагом и станет легионером в чемпионате России. В августе футболист принял вызов в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.

"Было понятно, за какую сборную хочет выступать. Чего расстраиваться? Ему 31 год. Когда нас вернут [на международные турниры], ему уже 40 будет, может быть", - сказал Карпин.

"Тогда он дал понять, что он колеблется. Сюда должны приезжать те, кто хочет играть за сборную", - добавил тренер.

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.

