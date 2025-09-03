Карпин сделал заявление по поводу лимита на легионеров

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на брифинге перед товарищеским матчем против сборной Иордании заявил, что выступает против наличия лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что уже более 15 лет выступает против искусственных ограничений участников национального чемпионата.

«Сказал все в 2009 году. Что я сделаю? Мое мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает», — заявил Карпин.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров. На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Игра Россия — Иордания состоится 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:00.