«Без понятия» — Карпин о том, останется ли он главным тренером «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не знает, сохранит ли он аналогичный пост в московском «Динамо».

© ФК «Динамо»

«Динамо» в воскресенье в Каспийске уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в седьмом туре МИР РПЛ. «Бело‑голубые» набрали восемь очков в семи турах и занимают девятое место в турнирной таблице. После матча Карпин, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ», сказал, что готов покинуть пост главного тренера московской команды.

Товарищеские матчи сборной России против Иордании (4 сентября, стадион «Спартака» в Москве) и Катара (7 сентября, Эр‑Райян) пройдут в рамках сентябрьского сбора. В июне сборная Иордании впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2026 году.

— Тен Хаага уволили из «Байера». Вы удивлены, что вы ещё в «Динамо»?

— А «Динамо» тут при чем? Я здесь как тренер сборной. Здесь брифинг по поводу сборной России.

— Вы уверены, что после ваших слов вы останетесь тренером «Динамо»?

— Без понятия, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

