Карпин ответил, стоит ли Матвею Сафонову уходить из «ПСЖ»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, считает ли, что отечественному вратарю Матвею Сафонову необходимо менять клуб в связи с отсутствием игрового времени в «ПСЖ».
— Стоит ли уходить Сафонову из «ПСЖ»?
— Не знаю ситуацию в «ПСЖ», но сам игрок должен принимать решение, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
Изменения в регламенте КХЛ перед сезоном-2025/2026, статус легионеров, агенты, рейтинг клубов
Лучшие выступления российских фигуристов, прокат Максима Ковтуна на чемпионате России — 2019 в Саранске, Кармен, слёзы Тарасовой
«На уровне «Зелёной мили»: Фильм «Долгая прогулка» по роману Кинга получил высокие оценки
Изменения в регламенте КХЛ перед сезоном-2025/2026, статус легионеров, агенты, рейтинг клубов
Лучшие выступления российских фигуристов, прокат Максима Ковтуна на чемпионате России — 2019 в Саранске, Кармен, слёзы Тарасовой
«На уровне «Зелёной мили»: Фильм «Долгая прогулка» по роману Кинга получил высокие оценки