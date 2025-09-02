Сын Самуэля Это'О Этьен на правах аренды перешёл в «Мирандес»

Нападающий «Райо Вальекано» Этьен Это'О в рамках аренды перешёл в «Мирандес». Об этом сообщает официальный сайт «красных».

Срок арендного соглашения игрока с его новой командой рассчитан на один сезон.

Футболист является воспитанником «Мальорки», «Овьедо», «Витории Гимарайнш» и других команд. На взрослом уровне Этьен ранее играл за ряд испанских коллективов, состав «Райо Вальекано» он пополнил в 2024 году, в прошлом сезоне он выступал за вторую команду «пчёл». В девяти матчах прошедшего сезона Это'О забил семь голов.

Этьен является сыном бывшего игрока «Барселоны», «Интера», «Челси» и сборной Камеруна Самуэля Это'О.