Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
«Галатасарай» сообщил, что «Сити» отпустил Илкая бесплатно. В Турции Гюндоган будет получать 4,5 миллиона евро в год чистыми.
Гюндоган за два периода в составе «горожан» (2016-2023, 2024-2025) выиграл 14 трофеев, включая 5 титулов в АПЛ и Лигу чемпионов.
Он сыграл за клуб 358 матчей во всех турнирах и забил 65 голов.
