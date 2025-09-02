«Зенит» и «Аль-Иттихад» договорились о трансфере Педро.

«Зенит» достиг договорённости с «Аль-Иттихадом» о переходе крайнего нападающего Педро.

Соглашение с самим футболистом также было достигнуто, информирует журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

«Зенит» хотел отпустить бразильского футболиста зимой из-за перемен в руководстве, однако Педро настоял на немедленном трансфере из-за желания присоединиться к саудовской команде как можно скорее.

Предварительно «Зенит» дал согласие на продажу Педро, однако пока в активном поиске замены, причем с российским паспортом из-за утерянного спортивного гражданства Сантоса.

Петербургский клуб купил Педро у «Коринтианса» 4 января 2024 года за 9 млн евро.

Контракт футболиста с «Зенитом» действовал до декабря 2028 года.

В сезоне 2025/26 принял участие в 10 матчах во всех турнирах, отметился одним ассистом.

Transfermarkt оценивает Педро в 10 млн евро.