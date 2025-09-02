Гришин: Сафонову стоит уйти из «ПСЖ» в аренду ради игровой практики

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову стоит задуматься об уходе из команды в аренду ради получения игровой практики.

© Спорт день за днем

«Лучше играть, лучше перейти в аренду и получать игровую практику, получать удовольствие от футбола, — заявил Гришин «Матч ТВ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года.

В парижский клуб Матвей перешел из «Краснодара», за сумму в 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Сафонов вместе с клубом завоевал 5 трофеев: он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок страны и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В начале августа за 40 миллионов евро «Пари-Сен Жермен» приобрел Люка Шевалье у «Лилля» - он стал основным голкипером команды после ухода из клуба Джанлуиджи Доннаруммы.

Голкипер подписал контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня 2030 года.