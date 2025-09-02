Медведев высказался о бразильцах в «Зените»

Александр Медведев высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

Ранее Константин Зырянов стал председателем правления «Зенита». Медведев, занимавший эту должность, будет его советником.

– Почему в свое время вы сделали ставку на приглашение игроков из Бразилии?

– Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству. И дальше так же будет.

– Но все же бразильцев было подавляющее большинство.

– А вы посмотрите на другие чемпионаты. Из какой страны больше всего игроков в Европе? Из Бразилии. Вот и ответ, – сказал Медведев, работающий в «Зените» с февраля 2019 года.

Сейчас за «Зенит» выступают семеро бразильцев – Луис Энрике, Педро, Жерсон, Вендел, Дуглас Сантос, Нино Мота и Густаво Мантуан.