10 интриг предстоящих матчей сборных. Россия много забьет, а Италия провалится?

О футболе на ближайшую неделю забывать не стоит.

Начало сентября — грустная пора для школьников, тех, кто по каким-то причинам не любит Михаила Шуфутинского, а также для поклонников топовых футбольных лиг. Потому что клубный футбол ушёл на паузу ради матчей сборных, и речь не о крупном турнире вроде чемпионата Европы или мира. Но и в этом есть интриги. Вот они.

Сборная России испытает сложности?

За последние два года мы увидели множество разгромов в исполнении команды Валерия Карпина. Да, такие результаты напрямую зависят от уровня соперников. Тем не менее уйму пробоин получили не только откровенные пассажиры: по 4:0 с Сербией, Беларусью и Сирией, по 5:0 с Замбией и Гренадой, 8:0 с Кубой, 11:0 с Брунеем, 4:1 с той же Беларусью. Ещё тут была проверка на внимательность: мы пропустили 3:0 с Вьетнамом. Если вы заметили это и уже приготовились идти в комментарии, матчи с Иорданией и Катаром вы точно не пропустите.

Первый оппонент — Иордания, с ней сыграют сегодня, 4 сентября, в Москве на спартаковской «Лукойл Арене». Ближневосточная команда занимает 64-е место в рейтинге ФИФА — выше Грузии (67), Албании (68) и Финляндии (69). Летом 2026-го иорданцы дебютируют на ЧМ, а зимой с ними во время сборов дважды играл «Зенит»: голами Александра Соболева и Максима Глушенкова добыли победу (1:0) и ничью (1:1). Их состав оценён в € 16 млн, а выделяется (€ 6 млн) вингер «Ренна» Мусса Аль-Тамари. Тут вопрос, не с каким счётом Россия победит, а победит ли вообще.

На 7 сентября намечается выезд в Катар к местной сборной. Между прочим, действующему чемпиону Азии. По ходу турнира, который состоялся на рубеже 2023-го и 2024-го, катарцы разобрались с Таджикистаном, Китаем, Палестиной, Ираном, Узбекистаном и… Иорданией в финале. Так что россиян, если уж совсем упрощать, ждут встречи с двумя лучшими азиатскими командами. Потому что Япония, Южная Корея и Австралия на последнем Кубке Азии столь успешны не были.

Главная звезда Катара — вингер «Аль-Садда» Акрам Афиф (€ 8 млн), и он обожает показывать карточные фокусы после своих голов. Увидим такое в среду? Катарцы в рейтинге ФИФА 53-е, а их ростер суммарно оценивается в € 25 млн. Два года назад россияне еле спаслись в игре с ними, забив ответный мяч на 90-й минуте (1:1). Будет непросто.

Как выступят представители РПЛ?

Здесь сразу несколько интриг. Первая — дебютирует ли за Бразилию Дуглас Сантос? Он и другой зенитовец Луис Энрике удостоились от Карло Анчелотти вызова, поскольку команда уже решила задачу выхода на ЧМ: можно дать отдых некоторым лидерам вроде Винисиуса и проверить тех, кто либо играл за сборную мало (как Энрике), либо не играл вообще (как Сантос, который вновь приобрёл статус легионера в РПЛ). 5 сентября рубиться дома с Чили, 10-го — в гостях с Боливией.

Вторая — как Нуралы Алип («Зенит»), Бактиёр Зайнутдинов («Динамо» Москва) и Максим Самородов («Ахмат») будут противостоять фаворитам из Уэльса (4 сентября дома) и Бельгии (7-го в гостях). Чтобы претендовать на поездку в Северную Америку летом 2026 года, необходимо занимать место в группе не ниже второго. Казахстан пока четвёртый. Нужно чудо. Примерно такое же, как от пробившегося в основной раунд ЛЧ «Кайрата».

Срджана Бабича («Спартак»), Страхиню Эраковича («Зенит») и Неманью Стоича («Сочи») обсудим отдельно. Также вызов получили Ваня Дркушич («Зенит», Словения), Кристофер Мартинс («Спартак», Люксембург), Олег Рябчук («Спартак», Молдавия), Манфред Угальде («Спартак», Коста-Рика), Тео Бонгонда («Спартак», ДР Конго), Ливай Гарсия («Спартак», Тринидад и Тобаго), Муми Нгамалё («Динамо» Москва, Камерун), Хуан Касерес («Динамо» Москва, Парагвай), Сесар Монтес («Локомотив», Мексика), Кристиан Рамирес («Локомотив», Эквадор), Велдин Ходжа («Рубин», Косово), Мирлинд Даку («Рубин», Албания), Угочукву Иву («Рубин», Армения), Игор Вуячич («Рубин», Черногория), Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия), Кевин Ленини («Краснодар», Кабо-Верде), Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения), Вадим Пигас («Пари НН», Беларусь), Эдгардо Фаринья («Пари НН», Панама), Ренальдо Сефас («Пари НН», Ямайка), Рустам Ятимов («Ростов», Таджикистан), Мохаммад Мохеби («Ростов», Иран), Стефан Лончар («Акрон», Черногория), Роберто Фернандес («Акрон», Боливия), Юрий Ковалёв («Балтика», Беларусь), Брайан Хиль («Балтика», Сальвадор), Игнасио Сааведра («Сочи», Чили), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Беларусь) и Хазем Мастури («Динамо» Махачкала, Тунис).

Вернувшийся в сборную Левандовски выправит положение Польши?

В конце мая — начале июня в сборной Польши вспыхнул скандал. Главный тренер Михал Пробеж лишил главную звезду Роберта Левандовского капитанской повязки из-за того, что тот попросил отдых после сложного сезона. А футболист выдвинул ультиматум: вернусь в команду, только когда уберут Пробежа.

Без Левандовского поляков заштормило. Уступили Финляндии и осложнили себе жизнь: финны стали первыми в группе с семью очками за четыре тура, а Польша – третьей с шестью, но с тремя сыгранными матчами. Ближайшие встречи — с мощными Нидерландами и с теми же финнами. В них во многом и решится судьба теперь уже команды Яна Урбана, чьё назначение позволило нападающему «Барселоны» вернуться. Он как раз залечил травму бедра. Позволит ли это Польше почувствовать себя увереннее?

Главное противостояние группы для Хвичи и Гюлера

В одну группу угодили Испания, Турция, Греция и Болгария. Что это значит? С огромной вероятностью ЧМ-2026 пропустят либо Хвича Кварацхелия с Жоржем Микаутадзе, либо Арда Гюлер с Хаканом Чалханоглу. В Ламине Ямале и Нико Уильямсе же сомнений мало? Турки и грузины как раз и сыграют друг с другом 4 сентября.

Для команды Вилли Саньоля (помните такого вице-чемпиона мира 2006 года?) 1-й тур фактически сразу становится решающим. Да, впереди ещё ответный матч в Турции, но при колоссальной поддержке чужих болельщиков добиться результата будет гораздо сложнее. А третье место не принесёт ничего, кроме разочарования. Справятся ли грузины? Или их попадание на Евро-2024 останется яркой, но единственной вспышкой для этого поколения?

Выправит ли шаткое положение Италия при Гаттузо?

Итальянцы пропустили два кряду чемпионата мира. Непозволительная роскошь для такой великой футбольной нации. А тут и третий под большими сомнениями. Вместе с Лучано Спаллетти сборная умудрилась влететь норвежцам (0:3). Да, ещё обыграли Молдавию (2:0), тем не менее Израиль впереди на три очка (пусть и при трёх играх, а не двух). Именно с израильтянами в гостевой встрече Италии 8 сентября предстоит выяснить, кто же останется за бортом ЧМ-2026. А за три дня до этого состоится домашний матч с Эстонией.

Италию возглавил Дженнаро Гаттузо. Насколько это сомнительный выбор, мы уже писали подробнее. Тем не менее на первых порах мотивационных способностей легенды «Милана» должно хватить, чтобы одолеть не самых статусных соперников. Должно же?

Навяжут ли сербы конкуренцию Англии?

Сборная Сербии в последние годы зачастую безумно крута по именам. Но результата добивается редко. С 2008 года, когда страна обрела нынешний вид, получилось трижды пробиться на ЧМ — и там не выйти из группы. На Евро сербы вообще попали один раз — результат получился аналогичный. Состоится ли новая попытка?

В группе K Сербия оформила выездные нули с Албанией и не испытала проблем с Андоррой (3:0). Далее — гостевой матч с Латвией (6 сентября) и самый статусный домашний – с Англией (9-го). Получится ли отомстить англичанам за минимальное поражение на Евро-2024? Если да, то позади останутся исторически нелюбимые албанцы, у которых сейчас пять очков за четыре тура из-за ничьей с латвийцами.

Испытают ли сложности другие европейские фавориты?

Тут просто коротко пробежимся по их расписанию. Испания сыграет с Болгарией и Турцией (4 и 7 сентября). Германия — со Словакией и Северной Ирландией в те же даты, Нидерланды — с Польшей и Литвой (аналогично), Бельгия — с Лихтенштейном и Литвой (тоже), Франция — с Украиной и Исландией (5 и 9 сентября), Хорватия — с Фарерскими островами и Черногорией (5 и 8 сентября), Португалия — с Арменией и Венгрией (6 и 9 сентября), Англия — с Андоррой и Сербией в те же дни.

Забронирует ли прямую путёвку на ЧМ Колумбия?

В южноамериканском отборе на два последних тура осталась только одна интрига: оступится ли Колумбия? Команде Джона Кордобы нужно добыть победу в матче Боливией дома в ночь с 4 на 5 сентября или хотя бы ничью в гостях у Венесуэлы в ночь с 9 на 10 сентября. Ведь отрыв как раз от венесуэльцев составляет четыре очка.

Важнейший момент для команды Джексона, Кулибали и Мане

Переносимся в африканскую квалификацию. С Сенегалом Калиду Кулибали, Садио Мане и Николаса Джексона не на шутку зарубился куда более скромный Судан. У обеих команд по 12 очков в группе B. Впереди только ДР Конго спартаковца Тео Бонгонда (13). Как раз они и разыграют прямую и «стыковую» путёвки. Сенегальцам совсем не к лицу быть худшими в такой компании. 7 сентября состоится матч с суданцами. После него останется три тура, однако самый важный момент для достижения результата — ближайший.

Нигерии Осимхена ещё сложнее

В группе С ЮАР ото всех оторвался (13 очков). Ниже располагаются Руанда, Бенин (по 8), Нигерия (7), Лесото (6) и Зимбабве (4). Как нигерийцы умудрились опуститься так низко в столь незвёздной компании, учитывая наличие в команде Виктора Осимхена, Адемолы Лукмана и других топов? Загадка.

Факт в том, что даже среди вторых мест в Африке бешеная конкуренция: лишь четыре из девяти поучаствуют в квалификации. То есть Нигерии нужно побеждать во всех оставшихся матчах, иначе придётся следить за ЧМ-2026 исключительно в качестве зрителей. Первое испытание — разборка с Руандой 6 сентября.