Президент УЕФА выступил против отстранения российских клубов и сборных

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, выступает против отстранения российских клубов и сборных из‑за ситуации на Украине.

© Матч ТВ

— То, что происходит с мирным населением, причиняет мне боль и убивает меня лично. Больше невозможно видеть эти вещи. С другой стороны, я не сторонник отстранения спортсменов. Ведь что спортсмен может сделать, чтобы остановить конфликты? Это очень, очень тяжело. Сейчас отстранение российских команд продолжается, кажется, три с половиной года. Прекратились ли военные действия? Нет. Должен сказать, что в ситуации России и Украины было очень сильное политическое давление. Сейчас это больше давление гражданского общества, чем политиков, потому что политики, очевидно, очень прагматичны. Я не могу сказать, что произойдет. Идет много разговоров, но лично я против отстранения спортсменов, — приводит слова Чеферина Politico.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.