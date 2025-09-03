‎«Спартак» может пополниться двумя центральными защитниками

После ухода защитника Алексиса Дуарте в «Сантос» «Спартак» может купить еще двоих центрбеков, сообщает Metaratings.ru.

© ФК "Спартак"

‎

‎По информации источника, близок к переходу в московский клуб игрок «Фенербахче» Александер Джику, которому сейчас 31 год. В сделке остается согласовать еще несколько деталей. Также возможному новичку красно-белых необходимо пройти обязательный медосмотр.

‎

‎Помимо Джику, команда будет пытаться приобрести еще одного центрального защитника. Спортивный директор москвичей Франсис Кахигао общается с представителями потенциальных кандидатов.

‎

‎25-летний Дуарте был продан в «Сантос» за 3,4 млн евро. Парагвайского футболиста купили в 2023 году за 4 млн евро.

‎

‎Трансферное окно в России закрывается 13 сентября.