«Спартак» может пополниться двумя центральными защитниками после ухода Дуарте
После ухода защитника Алексиса Дуарте в «Сантос» «Спартак» может купить еще двоих центрбеков, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, близок к переходу в московский клуб игрок «Фенербахче» Александер Джику, которому сейчас 31 год. В сделке остается согласовать еще несколько деталей. Также возможному новичку красно-белых необходимо пройти обязательный медосмотр.
Помимо Джику, команда будет пытаться приобрести еще одного центрального защитника. Спортивный директор москвичей Франсис Кахигао общается с представителями потенциальных кандидатов.
25-летний Дуарте был продан в «Сантос» за 3,4 млн евро. Парагвайского футболиста купили в 2023 году за 4 млн евро.
Трансферное окно в России закрывается 13 сентября.
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости