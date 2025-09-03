Сафонов рассказал, что планирует делать в ПСЖ

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что готов бороться за место в основном составе своего клуба. Его слова приводит «Чемпионат».

«Моя задача доказывать, стараться себя проявить. Быть готовым себя показать, когда будет шанс. Я в сборной России и думаю о следующем матче», — заявил Сафонов.

Последний раз российский голкипер выходил на поле в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0) 24 мая.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны».

Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».