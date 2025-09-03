Шнякин и Никитин оценили качества Гонду с помощью мнения игрока РПЛ

Комментатор Дмитрий Шнякин и бывший защитник «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» порассуждали о качествах нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, опираясь на мнение опорного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

© Чемпионат.com

Алексей Никитин. Удивляет, что Лусиано Гонду получает мало шансов. С кем общаюсь, все говорят, что из тройки Соболев — Кассьерра — Лусиано именно аргентинец самый разносторонний.

Дмитрий Шнякин. Сдам друга. В конце прошлого сезона общался с Димой Бариновым из «Локомотива». Он сказал, что у Гонду всё на четвёрку. Вроде всё неплохо, но нет какого-то ярко выраженного качества.

Алексей Никитин. Частично соглашусь с Димой. Но я бы оценил все качества Гонду не на четвёрку, а на 4,5 балла. Удар есть, бежит классно, спиной хорошо играет. Коренастый, настырный, цепляется за мячи. Думаю, ЦСКА мечтает о таком форварде.

24-летний аргентинский нападающий Лусиано Гонду в текущем сезоне провёл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одним результативным пасом в Фонбет Кубке России.

Видео: Огненный матч ЦСКА и «Краснодара». Станкович — актёр. ПЛН #110