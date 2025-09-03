Агент Игнатьева назвал главную причину перехода футболиста в "Оренбург"

Спортивный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, почему футболист перешел в "Оренбург" из алжирской "Кабилии".

"Было достаточно различных вариантов, в том числе внутри самого Алжира были предложения, но Ваня для себя изначально определил, что хочет вернуться домой. Единственной и самой главной причиной перехода является, как я уже сказал, желание самого Ивана вернуться в Россию!" – приводит слова Агузарова "Матч ТВ".

"Оренбург" объявил о переходе Игнатьева в субботу, 30 августа. До этого он с февраля 2025 года выступал за алжирскую "Кабилию". В ее составе 26-летний футболист принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счет пять голов. Также нападающий играл в казанском "Рубине", самарских "Крыльях Советов", московском "Локомотиве", "Сочи", сербском "Железничаре" и армянском "Урарту". Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 900 тысяч евро.