Колосков оценил слова Чеферина об отстранении российских клубов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «Матч ТВ» назвал хорошим знаком слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который считает бессмысленной практику отстранения клубов и сборных.

Чеферин в интервью изданию Politico заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных из‑за ситуации на Украине.

— Он не первый раз об этом говорит. Это никакая не новость, не сенсация. Чеферин всегда был на нашей стороне и против политического мотива в отстранении наших сборных и клубов. Поэтому это приятно, конечно, осознавать, что глава УЕФА поддерживает нас. Но дело ведь не в нём. Если бы он один решал, нас бы не отстранили. Там есть исполком, МОК, политики разных недружественных государств. Поэтому будем считать, что это хороший знак для наших сборных команд и клубов, — сказал Колосков «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.