Стало известно, кто может возглавить "Байер" после ухода тен Хага

Рауль может возглавить "Байер" после ухода тен Хага – источник
Немецкий "Байер" может рассмотреть кандидатуру Рауля Гонсалеса Бланко на пост главного тренера команды.
Об этом сообщает издание Marca. По информации источника, клуб также рассматривает специалиста из дортмундской "Боруссии" Эдина Терзича и бывший тренера "Лейпцига" Марко Розе.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Байера" Эрик тен Хаг покинул свой пост после двух стартовых туров в Бундеслиге. Напомним, специалист возглавил немецкую команду в мае 2025 года. Рауль Гонсалес является экс-капитаном и нападающим сборной Испании и "Реала". Он возглавлял молодежную академию мадридцев с 2019 по 2025 год.