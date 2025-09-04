Экс-игрок "Зенита": "Сочи" не поможет даже Осинькин
Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков оценил игру "Сочи" в текущем сезоне.
Сегодня, 4 сентября, "Сочи" официально объявил о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера, специалист заключил с клубом контракт до конца текущего сезона. Ранее клуб отправил Роберта Морено в отставку с поста главного тренера.
После 7 сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным очком. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".