Экс-игрок "Зенита": "Сочи" не поможет даже Осинькин

Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков оценил игру "Сочи" в текущем сезоне.

"Сочи" не поможет даже Осинькин. Команда отвалилась. Морено надо было убирать давно! Ходил в том году на пару матчей – команда никакая. Когда Морено только пришёл, была какая-то игра, а вылетели в Первую лигу, и случился застой", - цитирует Желудкова "Чемпионат".

Сегодня, 4 сентября, "Сочи" официально объявил о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера, специалист заключил с клубом контракт до конца текущего сезона. Ранее клуб отправил Роберта Морено в отставку с поста главного тренера.

После 7 сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным очком. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".