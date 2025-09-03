Сборная Португалии по футболу установила памятник погибшему Жоте

Сборная Португалии по футболу на базе национальной команды установила бронзовый памятник в честь погибшего в автокатастрофе нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты, сообщает пресс‑служба национальной команды.

3 июля стало известно, что Жота и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании в провинции Самора. Автомобиль съехал с дороги и сгорел.

Во вторник на базе сборной Португалии прошла специальная церемония, посвященная Жоте. На мероприятии присутствовали вдова футболиста Руте Кардозу, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, официальные лица Португальской футбольной федерация и вся национальная команда.

Памятник Жоте выполнен в виде игровой футболки сборной. Аналогичный мемориал представлен в память об экс‑защитнике «Порту» Жорже Коште. Экс‑футболист, занимавший должность спортивного директора «Порту», скончался 5 августа после сердечного приступа.

Президент посмертно наградил Диогу и Жорже орденами «За заслуги». Их передали родным игроков.

Жоте было 28 лет. Он двукратный победитель Лиги наций в составе сборной Португалии, чемпион Англии и обладатель Кубка страны в составе «Ливерпуля».