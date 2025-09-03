Президент «Оренбурга» прокомментировал трансфер Ду Кейроса

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал аренду клубом Ду Кейроса из «Зенита». Новичок провел два полных матча и был назван экспертами одним из сильнейших приобретений команды.

© ФК "Зенит"

«Мы искали усиление на позицию центрального полузащитника с определенным набором характеристик и в процессе этой работы получили информацию, что Ду Кейрос готов вернуться в Россию», – цитирует Волженкина Metaratings.ru.

Ду Кейрос выступал за «Зенит» с 2023 года, однако провел всего десять матчей в составе сине-бело-голубых в РПЛ. Минувший сезон провел в арендах в клубах бразильской серии А.

«Оренбург» набрал семь очков после 7 туров РПЛ. В прошлом сезоне команда Владимира Слишковича сохранила прописку не по спортивному принципу – из-за исключения «Химок».