Воспитанник «Ливерпуля» может оказаться в «Рубине»

Защитник «Бургоса» Андерсон Арройо может перейти в «Рубин». Об этом сообщил журналист Гонсало Гонсалес. По словам источника, переговоры уже ведутся.

Арройо – воспитанник «Ливерпуля», однако ни матча не сыграл за основную команду. Официально покинул клуб в 2024 году, бесплатно став игроком «Бургоса» из испанской Сегунды. В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел 36 матчей и отдал голевую передачу. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

Арройо был одноклубником Николая Комличенко в чешской «Младе Болеслав» в 2019 году. До 2020 года выступал за молодежные сборные Колумбии.

Ранее Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что казанцы также интересуются защитником «Бешикташа» Эрнестом Мучи и хотят взять его в аренду.