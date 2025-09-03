Игонин высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита»

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о возможном уходе бразильского хавбека Жерсона из «Зенита». Игрок пополнил состав петербуржцев минувшим летом, однако за шесть матчей в составе команды не сумел проявить себя.

