"Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" по продаже Жерсона

"Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии по продаже полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.

Об этом сообщает издание NassrXtra.

Отмечается, что "Аль-Наср" вернется с новым предложением об аренде с правом выкупа. Также утверждается, что сам Жерсон и его агент будут давить на "Зенит", чтобы петербургский клуб принял предложение.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.