"Зенит" отклонил предложение "Аль-Насра" по бразильскому полузащитнику Жерсону

Руководство петербургского "Зенита" отклонило предложение "Аль-Насра" о трансфере полузащитника Жерсона может сменить чемпионат и стать игроком одного из клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает NassrXtra. По информации источника, "Аль-Наср" вернется с новым предложением об аренде с правом выкупа. Также сторона игрока будет стараться надавать на российский клуб, чтобы осуществить сделку в ближайшее время. Журналист Фарез Аль-Фази 31 августа заявил, что Жерсоном интересуется "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Летом в местных СМИ уже появлялась информация о желании "Аль-Насра" заполучить в свои ряды Жерсона, когда тот еще играл на родине за "Фламенго". Жерсон стал игроком "Зенита" 13 июля, заключив с петербургским клубом контракт до конца сезона-2029/30. В составе сине-бело-голубых 28-летний бразилец провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (четыре – с первых минут), не отметившись результативными действиями.