Губерниев оценил слова главы УЕФА про отстранение россиян

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что допуск российских футболистов до международных стартов будет возможен после политических договоренностей.

© Матч ТВ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью изданию Politico заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных из‑за ситуации на Украине. Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение, что национальная команда сможет сыграть на чемпионате мира только после завершения СВО.

— Ничего об этом не думаю. Какой хороший знак? Мы уже устали считать хорошие знаки. Карпин же сказал прилюдно, что нужно для того, чтобы допустили нашу сборную. Поэтому думаю, что здесь сначала должны быть масштабные политические договоренности, а потом допуск, и никак не наоборот. Есть виды спорта, где ситуация не зависит от политики, а биатлон, футбол, лыжи полностью зависят, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.