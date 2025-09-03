Экс-президент «Локомотива» назвал идею министра спорта «дуростью»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ прокомментировал идею министра спорта России Михаила Дегтярёва утвердить список книг для молодых футболистов.

— Эта идея не очень хорошая. Что значит список литературы? Один футболист любит читать фантастику, другой любит детективы, третий – великие романы, классику. Вот как можно это все поручить или приказать футболисту читать? Футболисты – свободные люди, они должны читать то, что им нравиться. А я не думаю, что это правильно – составить список: ты вот это читай, а это не читай. Это дурость, конечно.

— А вот в свое время Вы как-то прививали любовь к чтению футболистам?

— Абсолютно нет. Это личное дело каждого. Только в разговорах и беседах я мог рассказать о том, что я читал и что сейчас читаю, и мог бы порекомендовать футболисту, сказать: вот ты прочитай, допустим, Михаила Веллера* «Гонец из Пизы». Я вот прочитал ее, это очень интересная книжка: она и смешная, и веселая, и с большим-большим смыслом. Вот это я мог сказать футболисту в беседах личных, а чтобы, допустим, как-то прививать или говорить "Ты обязательно прочитай или тебя не допущу к тренировкам " – этого, конечно, не было.

* Михаил Веллер признан Минюстом РФ иноагентом.