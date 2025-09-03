Баранник: сокращение состава поможет «Зениту»

‎Бывший полузащитник и селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о составе сине-бело-голубых в сезоне-2025/26.

‎«В «Зените» 22 игрока и каждый считает, что должен играть в старте. Это не всегда хорошо, особенно когда собраны звезды. Возможно, сокращение состава поможет «Зениту», — приводит слова Баранника «Чемпионат».

‎Летом к «Зениту» присоединились защитник Роман Вега и полузащитник Жерсон. Клуб покинули защитник Дмитрий Чистяков, вингер Алексей Сутормин, хавбек Зелимхан Бакаев и полузащитник Саша Зделар.

‎«Зенит» после 7 туров чемпионата России-2025/26 находится на пятой строчке, набрав 12 очков. Команда из Санкт-Петербурга одержала 3 победы, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

‎Во время паузы на матчи сборных сине-бело-голубые сыграют против швейцарского «Сьона». Встреча пройдет 6 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

‎После паузы на международные игры петербуржцы встретятся с «Балтикой». Матч восьмого тура РПЛ состоится в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.