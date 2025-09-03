Президент «Оренбурга» рассказал о целях команды на сезон

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал о целях команды на сезон.

© ФК "Оренбург"

«Не хотелось бы говорить о каких-то целях конкретно на этот сезон, важнее, на мой взгляд, сделать акцент на более глобальном планировании. В настоящий момент закладывается фундамент, который должен будет приносить пользу «Оренбургу» многие годы.» - цитирует Волженкина

В 7-м туре чемпионата России «Оренбург» разошелся миром с казанским «Рубином» (2:2). В составе клуба Слишковича забили Томпсон и Гузина.

Клуб из одноименного города находится на 11-й строчке турнирной таблицы, он набрал 7 очков.

В прошлом сезоне клуб сохранил прописку из-за исключения из лиги «Химок».

Лидер – «Краснодар», с 16 баллами в активе.