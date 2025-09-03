Шнякин сделал прогноз по турнирным амбициям «Спартака» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» поделился мыслями об амбициях «Спартака» в Мир РПЛ. Он считает, что красно-белым будет тяжело финишировать в топ-3 чемпионата страны по итогам сезона-2025/2026.

