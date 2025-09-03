«Зенит» уволил главного тренера

«Зенит» объявил об уходе Ольги Порядиной с поста главного тренера команды.

© ФК «Зенит»

Порядина возглавляла женскую команду «Зенита» с момента основания клуба в январе 2020 года. Под ее руководством «Зенит» трижды выиграл чемпионат России, а также одержал две победы в Суперкубке страны.

— Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ольгу Порядину за проделанную, по‑настоящему историческую работу, и желает новых успехов! Спасибо за все, Ольга Сергеевна! — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что в ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Богданавичус.

«Зенит» занимает третье место в таблице Winline Суперлиги, набрав 41 очко в 18 матчах. Лидирующий «Спартак» имеет в активе 45 очков в 17 играх.

