Защитник «Краснодара»: во Франции мы могли бы бороться за выход в еврокубки

Защитник «Краснодара» Жубал: «Во Франции мы могли бы бороться за выход в еврокубки – в районе 5–6-го места, возможно. Чемпионат немного другой, но у нас много качественных игроков»
Жубал сравнил уровень «Краснодара» с клубами Лиги 1.
– Чемпионат там немного другой, но в нашем клубе много качественных игроков. Думаю, во Франции мы тоже могли бы показать хороший результат. Возможно, мы могли бы бороться за выход в еврокубки или даже показать результат получше. Сложно сказать точно, но я думаю, мы были бы крепким середняком.
– Попасть в топ-3 лиги 1 «Краснодару» не по силам?
– После «ПСЖ», «Монако», «Марселя», «Лилля»... Там же много сильных команд в этом чемпионате. Не знаю, я бы сказал, в районе 5-6-го места, возможно, – сказал защитник «Краснодара».
«Фенербахче» связался со Спаллетти и Постекоглу после отставки Моуринью (Ягиз Сабунджуоглу)
Защитник «Краснодара» Жубал: «Во Франции мы могли бы бороться за выход в еврокубки – в районе 5-6-го места, возможно. Чемпионат немного другой, но у нас много качественных игроков»
Вайсфельд о КХЛ: «У Фетисова был посыл – догнать и перегнать НХЛ. Я съездил в Питтсбург, впечатления – мы догнали НХЛ 20-летней давности»
«Фенербахче» связался со Спаллетти и Постекоглу после отставки Моуринью (Ягиз Сабунджуоглу)
Защитник «Краснодара» Жубал: «Во Франции мы могли бы бороться за выход в еврокубки – в районе 5-6-го места, возможно. Чемпионат немного другой, но у нас много качественных игроков»
Вайсфельд о КХЛ: «У Фетисова был посыл – догнать и перегнать НХЛ. Я съездил в Питтсбург, впечатления – мы догнали НХЛ 20-летней давности»