Стало известно, кого «Фенербахче» рассматривает на замену Моуринью

«Фенербахче» связался со Спаллетти и Постекоглу после отставки Моуринью (Ягиз Сабунджуоглу)
«Фенербахче» рассматривает кандидатуры Лучано Спаллетти и Энджа Постекоглу.
29 августа турецкий клуб отправил в отставку главного тренера Жозе Моуринью на фоне невыхода в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики».
По данным журналиста Ягиза Сабунджуоглу, клуб связался со Спалетти и Постекоглу в поисках нового тренера.
Турки интересовались у обоих специалистов условиями заключения возможного контракта.
Напомним, последним местом работы Лучано была сборная Италии. Эндж этим летом покинул «Тоттенхэм».
