Поведение Жерсона в «Зените» назвали позорным

Бывший нападающий «Зенита» и «Амкара» Алексей Гасилин поделился мнением о словах экс-форварда сборной России Федора Смолова.

‎Сегодня, 3 сентября, Смолов рассказал, что, по его информации, хавбек сине-бело-голубых Жерсон начал «ныть и высказывать свое недовольство нахождением в петербургском клубе на второй день».

‎«Считаю такое поведение Жерсона позорным и непрофессиональным. Не хочу, чтобы в клубе люди с таким настроением играли, потому что «Зенит» – величайший клуб нашей страны. Если не найдут компромисс, то можно его и продать в Саудовскую Аравию. С таким характером он не нужен в «Зените», — приводит слова Гасилина «Советский Спорт».

‎Жерсон присоединился к «Зениту». Его прошлым клубом является бразильский «Фламенго». Предполагаемая сумма трансфера составила 25 млн евро.

‎В составе петербуржцев 28-летний полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

‎Ранее в СМИ появилась информация, что саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, сделал предложение «Зениту» по покупке Жерсона. Советник председателя правления петербуржцев Александр Медведев опроверг эти слухи, заявив о том, что переговоров между командами не было.