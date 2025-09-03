Игрок «Акрона» поделился мнением о работе Талалаева с вратарями

Голкипер «Акрона» Виталий Гудиев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, как тренер Андрей Талалаев работал с вратарями.

© ФК «Ахмат»

Гудиев выступал за «Ахмат» с 2014 по 2022 год, Талалаев возглавлял грозненский клуб с 2020 по 2022 год.

— Как ты видел работу Талалаева именно с вратарями?

— Талалаев очень требовательный. За каждым следит, каждому говорит, что делать. Дотошно требовательный. Кому‑то это может нравиться, кому‑то — нет. Я к этому нормально отношусь. Лучше лишний раз он что‑то скажет, и ты подумаешь, сделаешь выводы. Тренер имеет право говорить всё, что он думает, — сказал Гудиев в программе «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

