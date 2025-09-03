Никитин выделил фаворита в дерби «Динамо» — «Спартак»

Бывший футболист «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» назвал фаворита матча 8-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Спартак». Он сделал выбор в пользу красно-белых. Встреча состоится 13 сентября.

