Полузащитник ЦСКА раскрыл, когда окажется в европейском клубе

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, когда он окажется в европейском клубе.

- Не этой зимой, конечно. Но и не через пять лет, надеюсь. Мечта — "Манчестер Юнайтед". Полюбил его как бренд: "Олд Траффорд", Фергюсон, - сказал Глебов Sport24.

Кирилл Глебов выступает за московский ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.