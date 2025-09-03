Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч России и Иордании

Товарищескую встречу между сборными России и Иордании рассудит бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым из Узбекистана, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Танташев входит в элитную категорию арбитров АФК. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери ФИФА Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин. Резервным арбитром стал россиянин Егор Егоров.

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября, состоится. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.