Гончаренко оценил удаление Кордобы в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший тренер ряда российский клубов Виктор Гончаренко высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра завершилась вничью — 1:1. Кордоба был удалён за попадание шипами по руке Мойзесу.

