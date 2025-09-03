"Динамо" выиграло дело у украинского агента Ордеца

Московское "Динамо" выиграло дело в суде у украинского агента защитника Ивана Ордеца.

По информации источника, арбитражный суд города Москвы принял сторону столичного "Динамо" и отказал Эдуарду Мурзе, который представляет интересы Ивана Ордеца, в требовании 400 тысяч евро за переподписание контракта.

Напомним, что в 2022 году защитник Иван Ордец приостановил контракт с московским "Динамо", который ранее был продлен и предусматривал подписной бонус. На данный момент украинский футболист является свободным агентом, а ранее выступал за немецкий "Бохум".

В составе московского "Динамо" Иван Ордец провел во всех турнирах 67 матчей и отметился 5 забитыми мячами. Также футболист выступал за "Шахтер" и футбольный клуб "Мариуполь". Текущая рыночная стоимость 33-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.