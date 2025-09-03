Головин высказался о статусе капитана сборной России

Александр Головин высказался о назначении на пост капитана сборной России.

© Соцсети

"Какова роль капитана в сборной России по футболу? Ну, наверное, что-то категорически прям не поменялось, но стал ощущать, что молодежь, которая приходит, смотрит на тебя, и нужно какой-то подавать пример хороший", - приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

Напомним, что 4 сентября национальная команда России проведет товарищескую встречу со сборной Иордании на "Лукойл Арене" в Москве, а 7 числа сыграет на выезде с Катаром.

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. Контракт российского полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года, на счету футболиста 47 матчей в составе сборной России.