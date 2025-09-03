Экс-нападающий «Спартака» Эменике: Россия – мой дом

Экс-нападающий «Спартака» Эмануэль Эменике назвал Россию своим домом и пожелал сборной России скорейшего возвращения на международную арену.

«Россия – мой дом. Я очень тепло отношусь к этой стране. И надеюсь, что ее как можно скорее вернут на международную арену», – цитирует нигерийца Metaratings.ru.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Продажа форварда «Фенербахче» в 2013 году за 15 млн евро – третья самая дорогая в истории клуба. В сезоне-2011/12 стал пятым бомбардиром РПЛ.

Эменике завершил карьеру в 2019 году, в бельгийском «Вестерло».

Сборная России в сентябре проведет товарищеские встречи с Иорданией и Катаром, обоими финалистами последнего Кубка Азии. Команда Валерия Карпина занимает 35-е место в рейтинге ФИФА.