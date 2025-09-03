В Испании болельщика приговорили к году тюрьмы за оскорбление футболиста

Болельщик «Эспаньола» приговорен к одному году тюремного заключения за расистские выкрики в адрес футболиста «Атлетика» Иньяки Уильямса, сообщает Marca.

Инцидент во время матча Ла Лиги на стадионе «Корнелья‑Эль‑Прат» произошел в январе 2020 года.

Обвиняемый согласился на наказание в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере 1086 евро за «преступление против основных прав и нравственной целостности», достигнув соглашения с прокуратурой, которая первоначально требовала наказания в виде двух лет тюремного заключения.

Приговор включает в себя четырехлетний запрет на работу в сфере образования или спорта, а также двухлетний запрет на приближение к футбольным стадионам любой категории.

В соответствии с испанским законодательством тюремные сроки менее двух лет за ненасильственные преступления могут стать условными для лиц, впервые совершивших их.