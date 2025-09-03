Гончаренко назвал лучшего игрока 7-го тура РПЛ

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко назвал лучшего игрока 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выделил форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Албанский нападающий оформил дубль в гостевом матче с «Оренбургом». Игра завершилась со счётом 2:2.

«По мне, игрок тура — Даку. Такое влияние на команду ни один игрок не имеет: ни Сперцян, ни Батраков…» — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После матча Даку рассказал, что посвятил голы дедушке, который накануне ушёл из жизни. Мирлинд не смог сдержать слёз в послематчевом интервью.

«Рубин» располагается на седьмой строчке. У казанцев 11 набранных очков.