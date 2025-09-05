Серб и словенец могут покинуть «Зенит»

Ванья Дркушич и Страхиня Эракович могут покинуть «Зенит».
Петербургский клуб готов рассмотреть предложения по двум центральным защитникам, сообщил Legalbet.
Страхиня Эракович выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В клуб РПЛ он перешел из «Црвены Звезды».
Ванья Дркушич представляет команду с января 2025 года после того, как «Зенит» вернул футболист из аренды из «Црвены Звезды».
