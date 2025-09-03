ПСЖ не упомянул Сафонова в числе игроков, вызванных в сборные

Пресс-служба «ПСЖ» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала пост, посвященный игрокам французского клуба, получившим вызов в свои национальные команды на сентябрьские матчи.

Среди прочих не был указан российский вратарь Матвей Сафонов, который прибыл в расположение сборной России на сентябрьские матчи с Иорданией и Катаром. При этом «ПСЖ» указал украинского защитника Илью Забарного, а также грузина Хвичу Кварацхелию и еще 14 игроков команды, которые отправились в расположение национальных сборных.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны».

Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».