Представитель Черчесова: с нами связывались московские клубы

Представитель главного тренера «Ахмата» Алан Агузаров рассказал о том, что у специалиста были предложения от московских клубов.

© Спорт день за днем

«После ухода из сборной Казахстана так или иначе с Черчесовым связывались многие клубы из РПЛ. В том числе московские. Всё это было на уровне телефонных разговоров и встреч, но конкретика четкая и ясная была только от «Ахмата»», – цитирует Агузарова «Матч ТВ».

Черчесов стал тренером грозненцев во второй раз в карьере. Станислав Саламович работал с командой с 2011 по 2013 год и становился с ней восьмым в чемпионате, что стало рекордом клуба на тот момент.

В текущем розыгрыше РПЛ «Ахмат» набрал восемь очков после 7 туров и идет на 10-й строчке. Черчесов принял команду после 3 туров в зоне вылета и по-прежнему не потерпел ни одного поражения в чемпионате.

В конце прошлого сезона сообщалось, что Черчесов – один из кандидатов на пост рулевого «Локомотива».