Экс-защитник «Зенита» оценил идею проведения матча Сербия – Россия

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал идею провести товарищеский матч между сборными Сербии и России.

«Отлично отношусь к идее провести ответный матч между Россией и Сербией. В Сербии на матч с Россией придет много людей», – цитирует Вьештицу Metaratings.ru.

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год, завершил карьеру в 2014 году. Сейчас работает ассистентом тренера в сербском «Спартаке» из Суботицы. Ранее заявлял о желании поработать с сине-бело-голубыми.

Последний раз Россия и Сербия встречались в товарищеском матче в марте 2024 года – тогда встреча на «ВТБ Арене» завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина – 4:0. Команды пересекались семь раз в истории, только одна из них завершилась победой сербской сборной.