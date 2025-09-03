Экс-тренер сборной России назвал клуб, который станет чемпионом РПЛ

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий спрогнозировал, кто станет чемпионом России по итогам текущего сезона.

© Rusfootball

"Если хотите прогноз: "Зенит" все равно станет чемпионом. Несмотря на те проблемы, которые есть", - сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 5 строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками в своем активе.